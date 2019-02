Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ohne Blessuren

Gernsbach (ots)

Glücklicherweise kamen beide Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag ohne Blessuren davon. Der 22 Jahre alte Fahrer eines Skoda war gegen 16.30 Uhr auf der B462 von Gernsbach in Richtung Forbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem ihm entgegenkommenden Volkswagen eines 29-Jährigen kollidierte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell