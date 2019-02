Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Querendes Reh verursacht Verkehrsunfall?

Baden-Baden (ots)

Die Fahrerin eines Mini war am frühen Montag gegen 2.30 Uhr auf der K9602 von Ebersteinburg kommend in Richtung der Förcher-Kreuzung unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge aufgrund eines die Fahrbahn kreuzenden Rehs ein Ausweichmanöver einleitete. Hierbei überfuhr der Wagen eine Richtungstafel und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Zwei Mitfahrer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die 18-jährige Lenkerin des Mini blieb unverletzt. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. /ma

