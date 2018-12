POL-OG: Tabakgeschäft überfallen

Kehl (ots) - Am Montagabend betrat kurz vor 21.00 Uhr ein maskierter Mann ein Tabakgeschäft in der Bahnhofstraße in Kehl. Unter Vorhalt einer Pistole verlangte er von den beiden Verkäuferinnen die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, feuerte er einen Schuß ab, durch den jedoch niemand verletzt wurde. Die Angestellten übergaben ihm daraufhin Geld in noch unbekannter Höhe. Der Täter flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Der Unbekannte war ca. 175 cm groß, normale Statur, dunkel gekleidet, dunkle Umhängetasche, bewaffnet mit silberner Pistole.

