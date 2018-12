POL-OG: Mahlberg - Rote Ampel überfahren, zwei Leichtverletzte

Mahlberg (ots) - Weil er nach bisherigem Erkenntnisstand über eine rote Ampel gefahren ist, verursachte ein 83-Jähriger am frühen Sonntagabend auf der L 103, Höhe A 5, einen Unfall. Der Renault-Fahrer war in Richtung Kappel-Grafenhausen unterwegs, als er das Anhaltesignal missachtete. Er stieß in der Kreuzungsmitte mit einem VW-Lenker zusammen, welcher von der A5 kam und in Richtung Ettenheim abbiegen wollte. Beide Autofahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der ältere Herr sieht nun einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. /sp

