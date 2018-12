Gaggenau (ots) - Ein 29-jähriger Kleinkraftradfahrer (Roller) befuhr am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, die Hauptstraße in Gaggenau in Fahrtrichtung Bad Rotenfels. Der Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Schutzhelm auf, weshalb er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden sollte. Zunächst stoppte der Rollerfahrer, drehte dann aber sogleich ab und flüchtete in entgegengesetzter Richtung entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung in die Fußgängerzone. Bei der Einfahrt in diese kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger, welcher sein Fahrrad neben sich her schob. Der Rollerfahrer flüchtete daraufhin zu Fuß weiter. Durch den Zusammenstoß entstand sowohl am Kleinkraftrad als auch am Fahrrad Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 500 Euro - verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887112 zu melden.

