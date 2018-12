POL-OG: Baden-Baden - Herd angelassen, Feuerwehr angerückt

Baden-Baden (ots) - Angebranntes Essen war am Dienstagmittag in der westlichen Industriestraße der Grund dafür, dass ein 34-Jähriger die Wohnungstür seines Nachbarn eintrat. Der aufmerksame Mann hatte den Alarm eines Feuermelders sowie Rauch wahrgenommen und verschaffte sich daraufhin Zugang zum Ort des Geschehens. Grund für das Auslösen des Rauchmelders war ein Kochtopf, welcher auf dem eingeschalteten Herd stand. Der Wohnungsinhaber war aber nicht anwesend. Zur Abklärung rückte nach Beiseiteschaffen des Topfes dennoch die Feuerwehr an.

