POL-OG: Kuppenheim, B 462 - Aufeinander geschoben

Kuppenheim (ots) - Ein 25 Jahre alter VW-Lenker ist am frühen Dienstagmorgen an der Einmündung der K 3737 in die B 462 in das Heck eines wartenden Audi gekracht und hat diesen auf einen gleichfalls an der Ampel stehenden Markengefährten geschoben. Verletzte sind infolge der Karambolage keine zu beklagen, dafür jedoch ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Derzeitigen Erkenntnissen nach dürfte Unachtsamkeit in Verbindung mit den widrigen Wetterverhältnissen für das Malheur verantwortlich gewesen sein.

