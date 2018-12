POL-OG: Iffezheim - Auf Parkplatz kollidiert und weitergefahren

Iffezheim (ots) - Auf dem Kundenparkplatz eines Geldinstitutes in der Hügelsheimer Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, in dessen Verlauf sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 17 Uhr war eine Suzuki-Fahrerin dabei, rückwärts auszuparken. Als sie bemerkte, dass ein BMW-Fahrer dort ebenfalls ausparkte, versuchte sie diesen durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Trotz der Warnung fuhr der junge BMW-Fahrer gegen das Heck des Suzuki und verursachte so einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nachdem er ausgestiegen war und den Schaden begutachtete, stieg er wieder in seinen Wagen und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nach einem Unfall nachgekommen zu sein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

