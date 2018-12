POL-OG: Gaggenau - Schwer verletzte Fußgängerin

Gaggenau (ots) - Beim Beladen eines Lkw kam es in der Rommelstraße am Montagmorgen zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Kurz nach 10 Uhr war der 39 Jahre alte Fahrer des Lastwagens damit beschäftigt mehrere Roll-Container von der nach oben gefahrenen Ladebordwand in den Laderaum seines Gefährtes zu verbringen, als einer der Container offenbar unbemerkt ins Rollen geriet und auf den Gehweg stürzte. Hier war zu diesem Zeitpunkt eine Fußgängerin unterwegs, die durch den herunterfallenden Behälter getroffen und ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt wurde. Die 52-Jährige musste durch den Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht werden. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

