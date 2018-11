POL-OG: Bühl - Sonnenbrille aus Pkw entwendet

Bühl (ots) - Wie genau es Unbekannten im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gelang in das Innere eines in der Johann-Fraaß-Straße abgestellten VW zu gelangen ist bislang noch unklar. Fest steht, dass eine im Fahrzeug aufbewahrte Sonnenbrille im Wert von rund 100 Euro entwendet wurde. Die Beamten des Polizeireviers in Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell