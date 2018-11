POL-OG: Offenburg - Streitsüchtig

Offenburg (ots) - Zweimal kam es am Dienstagnachmittag in Offenburger Linienbussen zu Auseinandersetzungen mit demselben Streithahn. Der 48-Jährige schlug laut Zeugenaussagen nach vorangegangen Streitigkeiten im Bus einem Fahrgast ins Gesicht. Daraufhin entfernte sich der Mann. Aufgrund seiner Jacke samt Ausweispapieren, die er in dem öffentlichen Verkehrsmittel liegen ließ, konnten Polizeibeamten den mutmaßlichen Schläger ausfindig machen und zum Polizeirevier Offenburg bringen. Nachdem der anscheinend immer noch Streitsüchtige wieder gehen durfte, stieg er umgehend in einen weiteren Bus und pöbelte dort Fahrgäste an. In der Folge nahm ihn der Busfahrer nicht mit und es musste erneut die Polizei erscheinen. Der Mann sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

