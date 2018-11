POL-OG: Herbolzheim - Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Herbolzheim (ots) - Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Peugeot in Herbolzheim unterwegs. Auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Baumarktes fand die Tour ein jähes Ende, als der Mann in eine Polizeikontrolle geriet. Er musste seinen Pkw stehen lassen und bekommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

