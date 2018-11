POL-OG: Baden-Baden - Nach Unfall die Fährte aufgenommen

Baden-Baden (ots) - Ein zunächst unbekannter Autofahrer verunfallte in den frühen Sonntagmorgenstunden bei seiner Fahrt von der Innenstadt in Richtung Ebersteinburg und suchte im Anschluss das Weite. Ein Zeuge meldete die Unfallbeschädigungen am Sonntagmorgen den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Gegen 2 Uhr kam offenbar das Fahrzeug des Unfallflüchtigen nach dem Schlossbergtunnel von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Bordsteinkante und beschädigte auch einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Die durch das ebenfalls stark beschädigte Fahrzeug hinterlassenen Spuren führten die Beamten bis an die Wohnanschrift eines 27-jährigen Audi-Fahrers. In einem Alkoholtest, der mehrere Stunden nach dem Unfall einen Wert von knapp unter einem Promille zu Tage brachte, lässt sich der Grund für die Unfallflucht vermuten. Eine Strafanzeige und das Einbehalten seines Führerscheins sind nun die Folgen der Fahrt.

