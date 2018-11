POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Geringe Beute

Kappel-Grafenhausen (ots) - Ein unbekannter Einbrecher hat sich zwischen Samstagabend und Sonntagabend gewaltsam Zugang in den Bürotrakt einer Firma in der Gewerbestraße verschafft. Nachdem der Langfinger seine Kräfte zunächst vergeblich an einer Seitentür ausließ, widmete er sich im Anschluss einem Werkstattrolltor. Über das Rolltor gelang es dem Fremden schließlich, in die Büroräume vorzudringen. Im Innern galt das Hauptaugenmerk des Einbrechers offenbar dem Auffinden von Bargeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte jedoch weitaus höher liegen als die Beute. Mit einem geringen Bargeldbetrag gelang dem Dieb unerkannt die Flucht. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

