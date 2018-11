POL-OG: Kehl - Geforderte Aussprache endete im Krankenhaus

Kehl (ots) - Beamte des Polizeireviers Kehl und der Polizeihundestaffel mussten am Mittwochabend zu einer gemeldeten Schlägerei in die Hafenstraße ausrücken. Wie sich herausstellte, wollten dort zwei 19 und 20 Jahre alte Männer kurz nach 21 Uhr einen Konflikt besprechen. Viele Worte sollen nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht ausgetauscht worden sein, vielmehr sollen ohne großes "Vorspiel" die Fäuste geflogen sein. Der ältere der beiden erhielt hierbei Unterstützung von einem weiteren 19-Jährigen. Zu weit sollen die beiden auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Der hierdurch Verletzte, der zuvor in einer Shisha-Bar die Aussprache gefordert haben soll, musste seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben zur Klärung des genauen Tatablaufs und zu den Hintergründen der handfesten Auseinandersetzung die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

