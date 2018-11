POL-OG: Offenburg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg: Ein bunter Strauß an Strafanzeigen, Tatverdächtiger in Haft

Offenburg (ots) - Gleich mehrere Strafanzeigen handelten sich am Dienstagmorgen ein 40-Jähriger und seine 36-jährige Begleiterin ein. Gegen 11 Uhr wurde der Mann an der Autobahnanschlussstelle am Steuer eines offenbar zuvor gestohlenen, nicht versicherten und nicht zugelassenen Audis angehalten. Darüber hinaus stand der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was nach einem positiven Urintest eine Blutentnahme zur Folge hatte. Dem nicht genug, ist der Mann offenbar nicht im Besitz eines Führerscheines. Als seiner vier Jahre jüngeren Begleiterin, gegen die ebenfalls wegen des Diebstahls des Audis Ermittlungen geführt werden, ein Beweismittel abgenommen werden sollte, leistete sie gegen die Beamten Widerstand und beleidigte diese fortlaufend. Der Audi war zuvor in den frühen Morgenstunden von dem Betriebsgelände eines Autohandels in der Rheinstraße entwendet worden. Von einem zugelassenen Opel war dabei ein Kennzeichen abmontiert und an dem Audi angebracht worden. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg folgend, wurde durch das Amtsgericht Offenburg am Mittwoch Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht

