POL-OG: Hohberg, Hofweier - Technischer Defekt?

Hohberg, Hofweier (ots) - Aus dem Rathaus in Hofweier dringender Qualm rief im Verlauf der frühen Montagmorgenstunden Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohberg und Offenburg sowie Beamte des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Die Wehrmänner lokalisierten den mutmaßlichen Brandherd kurz nach 4 Uhr in einem Raum im Erdgeschoss und löschten diesen schnell ab. Nach ersten Erkenntnissen hat sich hier ein Faxgerät aus noch unbekannten Gründen entzündet, woraufhin das Feuer auf in unmittelbarer Nähe befindliche Gegenstände übergriff. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell