POL-OG: Verkehrsunfallflucht mit verletzten Personen/Zeugenaufruf

Rastatt/Baden-Baden (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, fuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes, A-Klasse, Farbe: grün, in der Augustastraße in Rastatt gegen einen geparkten Pkw, VW. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte VW auf einen geparkten Opel und dieser auf einen ebenfalls geparkten Skoda aufgeschoben. Die A-Klasse wurde wiederum nach links abgewiesen und prallte zusätzlich noch auf einen dort geparkten Pkw, Mercedes. Der Fahrer der A-Klasse flüchtete mit seinem Pkw in Richtung Kehler Straße in Rastatt. Wenige Minuten später überfuhr der Fahrer der A-Klasse mit seinem Pkw eine Verkehrsinsel in der Abfahrt von der Haueneberstein Straße/Bertha-Benz-Straße zur B3 bei Baden-Baden und kam dort letztendlich aus ungeklärter Ursache zum Stillstand. Durch die Kollision wurden der Beifahrer der A-Klasse schwer- und der Fahrer leicht verletzt. An den fünf beteiligten Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsunfalldienst aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680120 zu melden.

