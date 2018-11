POL-OG: Sinzheim - Alkoholfahrt endet in Haft

Sinzheim (ots) - Die Alkoholkontrolle eines 54 Jahre alten Nissan-Fahrers endete am Freitagabend in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann sollte kurz vor 22 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden, als er im Bereich Sinzheim hinter dem Steuer seines Nissans saß. Alle Anhalteaufforderungen, unter anderem mit Blaulicht, missachtend fuhr der Mann noch etwa einen Kilometer, bis er im Hof eines Anwesens in Sinzheim anhielt. Dort brachte ein Alkoholtest einen Wert von circa 1,6 Promille zu Tage, was eine Blutentnahme nach sich zog. Dem Mann wurde bereits in der Vergangenheit der Führerschein entzogen, weshalb er nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis belangt wird. Da er zunächst gegenüber den Beamten falsche Personalien angab, wurde er genauer unter die Lupe genommen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich neben seinen echten Personalien auch heraus, dass seitens Justitia großes Interesse an dem Mann bestand. Insgesamt bestanden drei Haftbefehle gegen den Mittfünfziger. Da er die zur Abwendung geforderte Geldstrafe nicht erbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

