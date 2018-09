POL-OG: Hofstetten - Bauarbeiter nach Sturz schwer verletzt

Hofstetten (ots) - Die Arbeiten eines 23-Jährigen auf einer Baustelle in der Friedhofstraße endeten am heutigen Vormittag mit einem Lufttransport des Mannes in ein Krankenhaus. Der Arbeiter hatte bei Armierungsarbeiten den Halt verloren und war anschließend aus einer Höhe von nahezu drei Metern auf den darunterliegenden Betonboden gestürzt. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer ersten Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Ortenau Klinikum Lahr geflogen werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /pb

