POL-OG: Achern - Arbeiter nach Unfall verletzt

Achern (ots) - Ein 55-Jähriger hat sich bei Arbeiten in einem Betrieb in der Straße `Rennwiese´ schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte beim Abbau eines Hochregals den Halt auf einer Anstellleiter verloren und war hierbei knapp vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstbehandlung zur Betreuung ins Ortenau Klinikum Offenburg gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /pb

