POL-OG: Gutach, B 33 - Vollsperrung B 33 nach Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Gutach (ots) - Heute Mittag hat sich zwischen Hornberg und Gutach ein Auffahrunfall ereignet, welcher nicht nur einen schwerverletzten Motorradfahrer, sondern auch eine Vollsperrung der B 33 zur Folge hatte. Ein 71 Jahre alter Biker ist hierbei kurz nach 13 Uhr an der Abzweigung in den Obertalweg aus noch unklarer Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Hyundai geprallt und hat sich durch den nachfolgenden Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Senior musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 52 Jahre alte Fahrer sowie der Beifahrer des SUV blieben unversehrt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die B 33 konnte gegen 14.15 Uhr wieder freigegeben werden.

