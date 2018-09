POL-OG: Ottenhöfen, Furschenbach, L 87 - Motorradfahrerin schwer verletzt, L 87 blockiert

- Motorradfahrerin schwer verletzt, L (ots) - Schwere Verletzungen hat sich heute Nachmittag eine 37 Jahre alte Motorradfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Hauptstraße (L 87) bei Furschenbach zugezogen. Die Bikerin hatte nach bisherigen Feststellungen zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 40-Tonner seine Geschwindigkeit aufgrund eines entgegenkommenden FahrzeugOttenhöfen, Furschenbach, L 87 - Motorradfahrerin schwer verletzt, L 87 blockiert s reduzieren musste und prallte kurz vor 15.30 Uhr in das Heck des Schwergewichts. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Achern verbracht. Der Berufskraftfahrer blieb unversehrt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Durch die Kollision war die Fahrspur in Richtung Ottenhöfen blockiert. Während der Unfallaufnahme wollte ein weiterer Lastwagen die Unfallstelle auf der Gegenfahrspur in Richtung Ottenhöfen passieren. Aufgrund der bestehenden Engstelle blieb er hierbei an dem bereits am Unfall beteiligten 40-Tonner hängen, sodass derzeit die L 87 in beide Richtungen nicht befahrbar ist. Die Unfallaufnahme dauert an.

