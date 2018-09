POL-OG: Schutterwald - Senior bei Sturz von Fahrrad leicht verletzt

Schutterwald (ots) - Beim Aufsteigen auf seinen `Drahtesel` verletzte sich ein Senior am Montagabend in der Bahnhofstraße leicht. Der Mittachtziger wollte kurz nach 19 Uhr auf sein Rad steigen, als er alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei mehrere Blessuren zuzog. Zur Behandlung wurde er in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht.

