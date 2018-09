POL-OG: Offenburg, Rust - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Polizeiposten Rust - Ein Erfolgreiches Sicherheitskonzept

Offenburg, Rust (ots) - Die Beamten des erst kürzlich eingerichteten Polizeipostens in Rust wurden in den vergangenen zwei Monaten durch Kolleginnen und Kollegen der Gendarmerie aus Frankreich unterstützt. "Diese binationale Zusammenarbeit auf Ebene eines Polizeipostens ist in Anbetracht der Anforderungen, denen sich die Beamten in Rust im täglichen Dienst gestellt sehen, ein absolutes Erfolgsmodell", resümiert Joachim Metzger, Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Offenburg. "Die Polizei muss sich den Rahmenbedingungen anpassen, um eine größtmögliche Sicherheit für den Bürger zu gewährleisten."

Die derzeit acht Ermittler der noch jungen Niederlassung arbeiteten im Zeitraum zwischen dem 13. Juli und dem 7. September im Rahmen eines Pilotprojekts mit teilweise vier französischen Kollegen zusammen. Rust ist aufgrund des Europaparks nicht nur ein Besuchermagnet für ein deutsches, sondern auch für ein internationales Publikum. Deutschlands größter Freizeitpark zieht aktuell jährlich über 5 Millionen Besucher an - Tendenz steigend. Ein beachtlicher Anteil der Gäste sowie auch viele in der Gemeinde und im Europa Park arbeitende Pendler kommen aus Frankreich. Erster Polizeihauptkommissar Martin Baumann, Leiter des Polizeipostens: "Im Zuge unserer polizeilichen Maßnahmen sind wir sehr oft mit französisch sprechenden Personen konfrontiert. Mit der Unterstützung unserer französischen Kollegen können wir effizient arbeiten, erfolgreich ermitteln und so für die Sicherheit der Menschen in unserem Zuständigkeitsbereich sorgen. Es ist immer wieder beeindruckend zu beobachten, mit welchem Respekt die Bürger aus dem benachbarten Ausland der `gemischten Streife´ begegnen, sobald eine Maßnahme in deren Muttersprache erläutert wird."

In den folgenden Wochen wird das grenzüberschreitende Sicherheitskonzept evaluiert. Joachim Metzger: "Da wir von der Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit überzeugt sind, dürfte die kommende Zeit weniger von der Frage geprägt sein, `ob´ es zu einer Verstetigung dieser Kooperation kommen sollte. Vielmehr ist es unser ausgewiesenes Ziel, in Rust möglichst bald ein permanentes deutsch-französisches Konzept zu etablieren. Eine Basis , auf welcher wir Sicherheit und eine hohe Lebensqualität für Gäste und Bürger in Rust garantieren können."

