POL-OG: Achern - Nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Achern (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der L88 musste die Straße zwischen Mösbach und Renchen-Ulm am Dienstagvormittag kurzzeitig voll gesperrt werden. Die 47 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes befuhr gegen 10 Uhr die Landstraße von Mösbach kommend in Richtung Ulm, als sie mit ihrem Fahrzeug kurz nach dem Ortsausgang vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers zum Stehen kam. Der hinter ihre fahrende, 77 Jahre alte Hyundai-Lenker konnte eine Kollision trotz einer starken Bremsung nicht mehr verhindern. Die Beifahrerin des Seniors wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 16.000 Euro. /ma

