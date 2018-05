POL-OG: Durbach - Zigarettenautomat geleert

Durbach (ots) - Ein Zeuge meldete am Mittwochnachmittag einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Almstraße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat eine bislang unbekannte Person innerhalb der letzten 3 Tage den Automaten gewaltsam geöffnet und die darin enthaltene Geldkassette ausgeräumt. Das leere Behältnis wurde unweit der Örtlichkeit in einem Gebüsch aufgefunden. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

