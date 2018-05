POL-OG: Lahr - Auf Autodächer gesprungen

Lahr (ots) - Bislang unbekannte Personen haben sich am Tag der Arbeit offenbar auf Fahrzeugdächern ausgetobt. Am Mittwochmorgen meldete ein Autohaus in der Dreyspringstraße, dass zwischen Montagabend und 8 Uhr am Mittwoch über mehrere Neufahrzeuge gelaufen und gesprungen wurde. Hierdurch hinterließen die Übeltäter Schuhabdrücke und Dellen, wodurch ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand. Personen, die Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, werden gebeten sich unter 07821/ 277-0 bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

