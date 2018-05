POL-OG: Rastatt - Papiertonne angezündet

Rastatt (ots) - Das schnelle Einschreiten eines Anwohners der Langenmarckstraße hat in der Nacht auf Dienstag wohl Schlimmeres verhindert. Offenbar hatte eine unbekannte Person gegen 1 Uhr eine Papiertonne in Brand gesteckt, die an der Hauswand abgestellt war. Mithilfe eines Gartenschlauchs konnte der Bewohner des Anwesens das Feuer löschen und so das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. So blieb nur der Schaden an der Mülltonne zu beklagen. Hinweise zu einem Verantwortlichen liegen bislang keine vor. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

