POL-OG: Iffezheim - Radfahrer leicht verletzt

Iffezheim (ots) - Ein 53 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagabend bei einem Fahrradsturz leichte Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Radfahrer gegen 18:30 Uhr einen Bordstein in der Mattenerlenstraße gesteift und war daraufhin alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Da er keinen Helm trug, verletzte er sich leicht am Kopf und wurde in einem ortsnahen Krankenhaus versorgt.

/nl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell