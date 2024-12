Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro richteten bislang unbekannte Täter am Samstag (14.12.2024) zwischen 08:30 Uhr und 22:00 Uhr an einem Wohnhaus im Dornröschenweg in Steinenbronn an. Die Täter versuchten zunächst über eine Terrassentüre in das Wohngebäude zu gelangten. Hierzu schlugen sie gegen die Glasscheibe der Terrassentüre die jedoch nicht brach, sondern nur sprang. Weiter versuchte die unbekannten die Türe aufzuhebeln, was ihnen aber ebenfalls nicht gelang. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt, ohne ins Wohnhaus gelangt zu sein und ohne Beute. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

