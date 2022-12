Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Einbruch in Betrieb

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 08.30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in einen Betrieb in der Liebigstraße in Höfingen. Der Unbekannte brach ein Kellerfenster des Gebäudes auf und konnte so ins Innere einsteigen. Er durchsuchte anschließend mindestens einen Schrank im Erdgeschoss und stahl mehrere Tankkarten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe aus diesem. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen

