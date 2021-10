Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: "Bäckertütenaktion" - Präventionsarbeit mit gutem Geschmack geht in die zweite Runde (Landkreis Böblingen)

Ludwigsburg (ots)

Am 9. Oktober geht die "Bäckertütenaktion", eine Präventionskampagne zum Thema "falsche Polizeibeamte", mit neuem Layout in die zweite Runde. Wie bereits im März dieses Jahres werden eine Vielzahl von Bäckereien im Anschluss an die Auftaktveranstaltung ihre Backwaren verpackt in der speziellen "Präventionstüte" an ihre Kundinnen und Kunden übergeben.

Unter dem Motto "Durchschaut" wurde Anfang des Jahres 2021 speziell für das Phänomen "falscher Polizeibeamter" ein informativer und unterhaltsamer Kurzfilm veröffentlicht, der im Internet über www.polizei-bw.de oder über den auf den Bäckertüten aufgedruckten QR-Code abrufbar ist. Das Layout der neu erhältlichen Tüten wurde an das Filmdesign angepasst und erhielt so eine frische Aufmachung mit Wiedererkennungswert.

Seit Jahren setzt das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Bekämpfung von Anrufstraftaten. Die Phänomene "Enkeltrick" und "falsche Polizeibeamte" haben zwischenzeitlich leider zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Mit den Backwarentüten will das Polizeipräsidium Ludwigsburg auch abseits der üblichen Präventionswege anschaulich auf diese Straftaten aufmerksam machen.

Telefonbetrüger überziehen nicht selten Kommunen oder ganze Regionen mit einer Vielzahl von Anrufen. Der überwiegende Teil der zumeist lebensälteren Angerufenen erkennt die Betrugsmaschen, legt auf und wendet sich an die Polizei. Dennoch haben die Täter immer wieder Erfolg und ergaunern mitunter große Bargeldbeträge.

Die beim Polizeipräsidium Ludwigsburg registrierten Enkeltrick-Delikte sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 153 auf 363 (+137,2%) Fälle angestiegen. Die Zahl der Anrufstraftaten durch falsche Polizeibeamte hat im selben Zeitraum um 83,6% von 596 auf 1.094 Fälle zugenommen. Für das Jahr 2021 dürften sich die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau einpendeln. Erst Ende August wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg ein besonders schadensträchtiger Fall aus Gerlingen bekannt. Eine Seniorin war über mehrere Wochen hinweg von Telefonbetrügern kontaktiert und letztlich um einen sechsstelligen Geldbetrag gebracht worden.

"Mit der "Bäckertütenaktion" sehen wir große Chancen, die Seniorinnen und Senioren mit unseren Tipps zum richtigen Verhalten auch tatsächlich zu erreichen", so Polizeipräsident Burkhard Metzger. "Eine solche Kampagne lässt sich nur mit verlässlichen Partnern realisieren. Mein Dank geht deshalb an alle Mitwirkenden, die damit aktiv zur Bekämpfung dieser Betrugsart beitragen", betont Metzger.

In Kooperation mit dem Kreisseniorenrat des Landkreises Böblingen, den Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Böblingen, den Innungsbäckereien im Landkreis Böblingen und der BÄKO Region Stuttgart eG wurden weitere 300.000 (März: 450.000) Tüten bedruckt.

"Die Bäckerinnung unterstützt die Präventionskampagne sehr gerne", so Innungsgeschäftsführer Frank Sautter. "Durch die bedruckten Tüten wird eine breite Bevölkerungsschicht beim täglichen Einkauf ihrer Backwaren auf die Gefahr durch diese Betrugsmaschen aufmerksam gemacht, deren Opfer hauptsächlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind."

"Wir als Vertreter der älteren Generation und damit der Zielgruppe für diese Verbrecher sind dankbar, dass das Polizeipräsidium Ludwigsburg solche Warn- und Aufklärungsaktionen durchführt. Ich wünsche dieser zweiten Bäckertütenaktion viel Erfolg, eine große Teilnahme der Bevölkerung und dass niemand mehr auf solche bösen Tricks reinfällt", sagt Manfred Koebler, Vorsitzender des Kreisseniorenrates Böblingen.

Am Samstag, 9. Oktober 2021, werden die Polizei sowie der Kreisseniorenrat den Aktionsstart zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr begleiten.

Wir möchten Sie als Vertreter der Presse herzlich hierzu einladen. In Leonberg und auch in Ludwigsburg werden Sie Ihre Fragen jeweils auf den Wochenmärkten stellen können. Die Veranstaltungen werden unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln durchgeführt.

Die Aktionen finden zeitgleich in verschiedenen Städten in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg statt.

Wir bitten Sie sich bis Donnerstag, 7. Oktober 2021, 10.00 Uhr, unter Ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de oder Tel. 07141 18-5010 anzumelden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell