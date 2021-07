Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 464

Dagersheim: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines "Sekundenschlafs" ist ein 51-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 13:55 auf der B 464 bei Dagersheim von der linken auf die rechte Fahrspur in Richtung Renningen geraten. In der Folge fuhr er auf den VW einer 20-jährigen Frau auf, die sich dabei leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

