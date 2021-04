Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mädchen randalieren in Kaufhaus-Toilette

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung müssen zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren rechnen, die am Mittwoch gegen 18.35 Uhr in der Damentoilette eines Kaufhauses in der Talstraße randaliert haben. Zunächst hatte eine Zeugin gemeldet, dass sie zwei Mädchen beobachtet habe, die vor einem Fitnessstudio in der Mühlwiesenstraße in eine Schlägerei verwickelt gewesen seien. Die ersten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Weitere Passanten teilten den beiden eingesetzten Streifewagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen mit, dass zwei Mädchen in Richtung der Talstraße gerannt seien. Schließlich wurde die Polizei informiert, dass es in der Damentoilette eines Einkaufszentrums zu Randale kommen würden. Als die Polizisten dort eintrafen, hatten eine 15- und eine 13-Jährige die Toilette gerade verlassen. Im Innern konnten die Beamten feststellen, dass der Spiegel aus seiner Halterung gerissen und auf dem Boden zerschmettert worden war. Bei der Kontrolle der Mädchen stellte eine Polizistin fest, dass die 15-Jährige eine Scherbe griffbereit im Hosenbund stecken hatte. Die beiden Mädchen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wurden Handschließen angelegt und sie wurden zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Dort wurden sie Erziehungsberechtigten übergeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

