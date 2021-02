Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Sofa auf A81 führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer transportierte auf einem Anhänger ein Sofa, welches er aus bislang unbekannten Gründen verlor. Es blieb in der Folge auf der rechten Fahrspur liegen. Ein 68 Jahre alter herannahender LKW-Lenker erkannte die Situation vermutlich zu spät und kollidierte mit dem Sofa. Dadurch wurde der LKW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

