Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81 Sindelfingen: Ausweichmanöver fordert eine Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Das Stauende zu spät erkannt hatte am Samstag gegen 11:45 Uhr ein 35-jähriger Lenker eines silberfarbenen Toyota, welcher auf der mittleren Spur in Richtung Stuttgart fuhr. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich er auf den linken der drei Fahrstreifen aus und touchierte hierbei einen neben ihn fahrenden Mercedes. Dieser wurde durch den Aufprall nach links in die Leitplanke abgewiesen, wodurch diese ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer des Toyota sowie die 36-jährige Fahrerin des Mercedes blieben unverletzt, die 6-jährige Mitfahrerin des Mercedes wurde mit leichten Verletzungen durch einen hinzugerufenen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden wird auf 31.000 Euro geschätzt, für die Sachverhaltsaufnahme musste der linke Fahrstreifen für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von 4 Kilometern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell