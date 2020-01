Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Ludwigsburg; Unfallflucht und Geschädigtensuche in Steinheim an der Murr; Unfall mit zwei Schulbussen in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Pkw zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem BMW, der zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Dienstag 15.00 Uhr im Nussackerweg in Ludwigsburg-Eglosheim abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte an dem Auto die komplette Beifahrerseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141 22150-0.

Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 12.00 und 12.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht beobachten konnten, die sich auf einem Supermarktparkplatz in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite eines VW Golf. Ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub.

Steinheim an der Murr: Möglicher Geschädigter gesucht

Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht den Fahrer eines hellen Fahrzeugs, das am Dienstag gegen 16.30 Uhr stadteinwärts in der Rielingshäuser Straße in Steinheim an der Murr auf Höhe der Blitzeranlage geparkt war. Ein Zeuge hatte beobachtet, das ein 70 Jahre alter Renault-Lenker beim Vorbeifahren den geparkten Wagen möglicherweise im Bereich des linken Außenspiegels streifte und der Spiegel am unbekannten Fahrzeug dadurch nach hinten klappte. Anschließend fuhr der Renault-Lenker davon und der Zeuge alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der hinzugezogenen Beamten war der unbekannte Pkw-Lenker bereits weggefahren. Bislang ist somit nicht bekannt, ob es tatsächlich zu einem Unfallschaden am unbekannten Fahrzeug kam. Der Renault-Fahrer konnte ermittelt werden, nachdem der Zeuge das Kennzeichen abgelesen hatte.

Marbach am Neckar: Unfallzeugen und Geschädigte gesucht

Zwei Schulbusfahrer waren am Montag in Marbach am Neckar unterwegs und zwischen 12.30 und 13.00 Uhr in einen Unfall verwickelt. Im Bereich des Schulzentrums sind an der Haltestelle des Parkplatzes "Am Leiselstein" mehrere Schüler in die beiden Busse eingestiegen. Anschließend setzten die Busfahrer ihre Fahrt hintereinander fort. An der Einmündung zur Poppenweiler Straße musste einer der beiden Busfahrer aufgrund einer Fußgängerampel abbremsen. Der nachfolgende Busfahrer erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Im Laufe des Unfalltags kontaktierte ein Vater die Polizei und teilte das Geschehen mit und äußerste darüber hinaus, dass sein Kind bei dem Unfall verletzt wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise noch weitere Schulkinder durch den Unfall verletzt worden sind. Diesbezüglich sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0 nach Unfallzeugen und möglichen Geschädigten.

