Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz und Markgröningen: Unfallflucht; Sachsenheim: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 17.35 Uhr auf dem Parkplatz des unteren Einkaufsmarkts in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, streifte einen im Einfahrtsbereich des Parkplatzes abgestellten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0.

Markgröningen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 09.45 Uhr und 13.35 Uhr in der Straße "Im Bissinger Pfad" in Markgröningen ereignete. Am Straßenrand stand ein Fiat, der durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ausparken beschädigt wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Sachsenheim-Großsachsenheim: E-Bike gestohlen

Ein noch unbekannter Täter stahl am Montag zwischen 13.00 Uhr und 22.30 Uhr ein E-Bike, das in der Metterstraße in Großsachsenheim an der Hauswand eines Mehfamilienhauses abgestellt war. Das orangefarbene Fahrrad der Marke Ghost war mit einem Schloss gesichert. Der Wert des E-Bikes dürfte sich auf knapp 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, zu melden.

