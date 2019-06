Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte brechen in Imbiss ein; Sindelfingen: Mischpumpe gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Unbekannte brechen in Imbiss ein

Zwischen Donnerstag 19.15 Uhr und Freitag 07.30 Uhr trieben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Baumarkts in der Daimlerstraße in Herrenberg ihr Unwesen. Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten die Unbekannten in den Imbiss, der sich im Eingangsbereich des Baumarkts befindet. Die Diebe durchsuchten den Imbissstand und brachen eine Kasse auf, aus der sie einen kleineren Bargeldbetrag entwendeten. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Sindelfingen-Maichingen: Mischpumpe gestohlen

Ein Mischpumpe wechselte zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitag 06.50 Uhr in Maichingen auf illegale Weise den Besitzer. Bislang unbekannte Diebe begaben sich zunächst auf die Baustelle im Else-Kienle-Weg und entwendeten eine Putzmaschine im Wert von etwa 7.000 Euro. Die rote Maschine dürfte etwa ein Gewicht von 500 Kilogramm haben, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell