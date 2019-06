Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Unfall am Stauende

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit beträchtlichem Sachschaden kam es am Samstag, den 08.06.2019 um 11:07 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Autobahnanschlussstellen Böblingen Ost und Böblingen/Sindelfingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr ein 69-jähriger Ford-Transit-Fahrer auf das Stauende auf und schob dabei den Ford Transit Tourneo eines 69-Jährigen auf den Ford Transit Custom eines 49-Jährigen. Ein 33-jähriger Ford-Fahrer fuhr in der Folge aufgrund zu geringen Abstandes auf den vorherigen Unfallverursacher auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

