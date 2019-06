Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung an Kfz. in Eglosheim

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.06.2019 auf Samstag, 08.06.2019, wurden in Ludwigsburg-Eglosheim, in der Frankfurter Straße, drei geparkte Ford jeweils über die komplette rechte Fahrzeugseite von vorne bis hinten zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000.-Euro. Täterhinweise liegen keine vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell