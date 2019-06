Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit Radfahrer - Zeugen gesucht; Böblingen: Verkehrsunfall mit geflüchtetem Verursacher

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Verkehrsunfall mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Freitag kam es gegen 18.00 Uhr in Leonberg in der Glemseckstraße auf Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine Zivilstreife des Polizeireviers Leonberg beobachtete einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer, welcher auf dem Radweg von der Berliner Straße Richtung Neue Ramtelstraße fuhr. Dieser telefonierte während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon. Nachdem die Streife ihr Fahrzeug gewendet hatte, um den Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, konnte sie den Radfahrer gestürzt an der Zufahrt der dortigen Tankstelle vorfinden. Ein 55-jähriger Renault-Fahrer, der vom Tankstellengelände ausfahren wollte, befand sich ebenfalls am Unfallort. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten konnte der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Verkehrsunfall mit geflüchtetem Verursacher

Am Freitag, zwischen 14:30 Uhr 18.40 Uhr, kam es in Böblingen in der Panoramastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte ein dort am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug wurde die vordere Stoßstange auf der rechten Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Telefon 07031/132500, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell