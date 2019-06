Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht (2); Leonberg: nahezu gesamter Mercedes zerkratzt, Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr bei einer Unfallflucht in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Audi, der am Straßenrand stand, und machte sich anschließend kurzerhand aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Freitag gegen 10.25 Uhr in der Schwabstraße in Böblingen eine Unfallflucht beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich mit einem roten Klein-LKW oder Transporter mit Böblinger Kennzeichen (BB-) unterwegs war, streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford und beschädigte den Außenspiegel. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt kurzerhand fort.

Leonberg: nahezu gesamter Mercedes zerkratzt

Zwischen Dienstag 14.40 Uhr und Freitag 08.30 Uhr beschädigt ein noch unbekannter Täter einen Mercedes, der in der Heilbronner Straße in Leonberg stand. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube, beide Türen der Beifahrerseite, die Stoßstange sowie die hintere Tür der Fahrerseite, so dass ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Leonberg-Eltingen: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer musste am Freitag nach einem Unfall gegen 09.40 Uhr in der Wilhelmstraße in Eltingen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wollte links an einem LKW eines Post- und Paketdienstunternehmens vorbeifahren, der auf der Fahrbahn angehalten hatte. Mutmaßlich übersah der 30 Jahre alte Fahrer des LKW den Radler, setzte plötzlich zurück und touchierte den Senior. Dieser stürzte mitsamt seinem Pedelec auf den Asphalt und verletzte sich vermutlich leicht. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

