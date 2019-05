Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Gärtringen, Einbruch in Leonberg

Ludwigsburg

BAB 81 / Gärtringen: Verkehrsunfall mit 7.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen auf Höhe der Anschlussstelle Gärtringen bei stockendem Verkehr ein Verkehrsunfall mit etwa 7.000 Euro Sachschaden. Ein 23-jähriger Ford-Fahrer war auf der mittleren Fahrspur unterwegs und wechselte nach rechts. Dabei prallte er gegen den BMW eines 32-Jährigen, der die rechte Fahrspur befuhr. Zum genauen Unfallhergang liegen unterschiedliche Aussagen vor. Unter anderem soll ein älterer grauhaariger Mann mit seinem schwarzen 7er BMW vor dem Ford-Fahrer gefahren sein. Auf diesen soll der Ford-Fahrer aufgefahren sein, sodass es zu einer leichten Kollision kam und der 23-Jährige auf die rechte Spur ausweichen musste. Der unbekannte Fahrer des 7er BMW soll dann wenige Meter vor den Beteiligten auf dem Standstreifen gehalten haben und nachdem er sein Fahrzeug angeschaut hatte, weitergefahren sein. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zu dem unbekannten 7er BMW machen können.

Leonberg-Gebersheim: Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag 22:00 Uhr und Freitag 09:50 Uhr die Terrassentür eines Vereinsheims in der Straße "An der Hohlen Eiche" in Leonberg-Gebersheim aufgebrochen. Aus dem Gastraum entwendeten sie anschließend einen Flachbildfernseher im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

