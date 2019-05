Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pedelec-Fahrerin im Bereich Vaihingen an der Enz schwer verletzt; Versuchter Diebstahl in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Kurz nach 18:00 Uhr ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 56 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war auf dem Glattbacher Weg (Waldweg) von Sersheim kommend in Richtung Kleinglattbach unterwegs. Dort geriet sie während der Fahrt am linken Fahrbahnrand mutmaßlich in eine Matschgrube und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Rad. Die 56-Jährige, die einen Helm trug, stürzte in der Folge und erlitt schwere Verletzungen. Zur Versorgung der Schwerverletzten wurde ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Anschließend wurde die Frau nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Kornwestheim: Unbekannter sucht Gästehaus heim

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Freitag gegen 04:20 Uhr in der Mühlhäuser Straße in Kornwestheim sein Unwesen. An einem Gästehaus hatte der Unbekannte versucht gewaltsam einen angebrachten Schlüsseltresor von der Fassade zu entfernen. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, machte sich der Unbekannte mutmaßlich ohne Diebesgut aus dem Staub. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben allerdings erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit Glatze handeln, der dunkle lange Kleidung trug. An dem Tresor und an der Fassade entstand ein Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell