Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim/Weissach: Einbrecher unterwegs; Weissach: LKW-Plane aufgeschnitten; Leonberg: PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim / Weissach: Einbrecher unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug mutmaßlich ein und derselbe Täter in Rutesheim und Weissach zu und brach in drei Gebäude ein. In Rutesheim wählte der Unbekannte das Tennisheim im Eisengriffweg und eine Schule in der Robert-Bosch-Straße. In das Sportheim drang der Täter vermutlich über eine derzeit eingerichtete Baustelle ins Innere vor. Nachdem er versucht hatte eine Bürotür einzutreten, diese jedoch standhielt, entwendete der Eindringling einen Tablet-Computer, zwei Flaschen Sekt und einen Schokoriegel aus dem Gaststättenbereich. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf 500 Euro belaufen. Der Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. In die Schule gelangte der Täter über ein Fenster, das er aufhebelte. So erreichte er den Schulkiosk, aus dem er einen Alu-Werkzeugkoffer und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von etwa 150 Euro stahl. Auch in diesem Fall dürfte sich der Sachschaden auf eine dreistellige Summe belaufen. In Weissach suchte der Einbrecher eine weitere Schule in der Nußdorfer Straße heim. Nachdem er sich Zutritt verschafft hatte, brach der Unbekannte eine Tür zum Rektorat auf. Das Rektorat und das Sekretariat werden im Anschluss durchsucht. Hierbei hebelte der Täter auch Schränke auf. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen fielen ihm ein kleinerer Bargeldbetrag und zwei Kameras in die Hände, die er mitgehen ließ. Der Wert der Kameras steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Weissach-Flacht: LKW-Plane aufgeschnitten

Zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 04.30 Uhr machte sich ein noch unbekannter Täter an einem LKW zu schaffen, der in der Leonberger Straße vor dem Ortseingang von Flacht auf einem öffentlichen Parkplatz stand. Der Unbekannte schnitt die Plane des Fahrzeugs an mehreren Stellen auf und gelangte so auf die Ladefläche. Er öffnete mehrere Kartons, in denen sich diverse Gartenartikel für ein Gartencenter befanden. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 071452/605-0, entgegen.

Leonberg-Höfingen: PKW aufgebrochen

Mit Schmuck und einer Lederjacke machte sich ein noch unbekannter Täter aus dem Staub, der am Mittwoch zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr einen PKW aufbracht, der in der Straße "Am Wäschbach" in Höfingen stand. Der Seat war auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgestellt. Der Dieb schlug eine Scheibe des PKW ein und stahl die Jacke und den Schmuck anschließend. Der Wert des Diebesguts wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

