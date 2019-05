Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf Gemarkung Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Audi die B296 von der Autobahn kommend in Richtung Herrenberg. Beim Abbiegen nach links, auf die Straße nach Gültstein, übersah er die entgegen kommende Lenkerin eines BMW, die von Herrenberg in Richtung Gültstein unterwegs war. Die 28jährige Fahrerin des BMW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell