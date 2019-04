Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Einrecher unterwegs; Freiberg am Neckar: versuchter Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Benningen am Neckar: Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag war vermutlich ein und derselbe Einbrecher in der Theodor-Heuss-Straße sowie der Straße "Im Steigle" in Benningen am Neckar unterwegs. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße bemerkte am Donnerstagvormittag eine Tasche im Treppenhaus sowie fremde verschmutze Kleidung in der Gemeinschaftswaschküche, in die der Unbekannte vermutlich über das Fenster eingebrochen war. Schließlich stellte sie fest, dass ihr Kellerabteil durchwühlt worden war und der Einbrecher dort eine Flasche Eierlikör teilweise ausgetrunken hatte. An einem Haus in der Nachbarschaft hatte wohl derselbe Täter ein Fenster eingeschlagen, hatte es aber nicht betreten. Zu einem dritten Gebäude in der Straße " Am Steigle" verschaffte sich der Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt und durchsuchte das Haus anschließend. In der Küche scheint er etwas Essbares zu sich genommen zu haben. Darüber hinaus ließ er verschiedene Gegenstände mit meist geringem Wert, wie ein Schaffell und ein Thermometer, mitgehen. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Freiberg am Neckar-Beihingen: versuchter Einbruch

Wegen einem versuchten Einbruch in der Burgunderstraße in Freiberg am Neckar ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar derzeit gegen einen noch unbekannten Täter. Der Einbrecher versuchte in der Nacht zum Donnerstag in das Kellergeschoss eines Wohnhauses einzubrechen. Der Täter hebelte hierzu am Schutzgitter eines Fensters, das auch teilweise nachgab. In das Haus gelangte der Unbekannte nicht. Die Bewohner hatten am Mittwoch gegen 23.30 Uhr zwar ein Geräusch wahrgenommen, dieses jedoch anderweitig gedeutet. Den versuchten Einbruch hatten sie erst am nächsten Tag festgestellt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell