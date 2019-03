Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Renningen, Diebstahl in Renningen, Verkehrsunfall in Sindelfingen

Renningen: Einbrecher erbeuten Bargeld

Einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe erbeuteten Einbrecher, als sie in der Nacht zum Freitag einen Betrieb in der Weil der Städter Straße heimsuchten. Die Täter drangen zwischen 01:00 und 05:30 Uhr durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite in die Räume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertvollem und stießen auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Pkw aufgebockt

Auf die Räder eines Mercedes hatten Diebe es abgesehen, die zwischen Donnerstag 23:00 Uhr und Freitag 05:00 Uhr in der Calwer Straße ihr Unwesen trieben. Die Täter bockten das Auto auf Backsteine auf und entwendeten alle vier Reifen plus Felgen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152/605-0 entgegen.

Sindelfingen: Unfall am Zebrastreifen

Ein Fahrradfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Dresdener Straße verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 14 Jahre alte Radler war gegen 07:30 Uhr bergab in Richtung Böblinger Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein 36-Jähriger in einem Mercedes. Am Fußgängerüberweg kurz vor der Einmündung zur Gotenstraße überquerte eine Fußgängerin die Straße. Vermutlich erkannte der Jugendliche zu spät, dass der Mercedes-Fahrer anhielt. Er bremste scharf, streifte am Auto vorbei und überschlug sich mitsamt dem Rad. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 900 Euro angegeben.

